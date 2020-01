Soldes Cdiscount : PC Portable Lenovo Ideapad S145-14IWL 14" à 399€ au lieu de 549,99€

L'ordinateur portable Lenovo Ideapad à 399,99€

Des performances visuelles et sonores agréables

Polyvalent, cet ordinateur portable a un écran de 14 pouces à la résolution Full HD 1080p. Les modèles Ideapad sont flexibles et se plient en avant et en arrière. Ses performances sont de très bonnes qualités: un processseur Intel Core i5, 6 Go de RAM qui permettront à l'ordinateur d'accomplir plusieurs tâches en même temps avec fluidité et rapidité. Il a un espace de stockage de 256Go sur un SSD pour des temps de réponse réduits. Il est très léger: seulement 1,6kg qui vous permettront de l'emmener partout avec vous.L'ordinateur portable Lenovo IdeaPad présente une résolution visuelle et sonore de belle qualité: le son Dolby Audio vous permet d'apprécier la clarté des sons des appels et des contenus vidéos. L'écran est équipé d'une technologie antireflets qui vous permet de vous immerger entièrement dans vos films, séries et autres vidéos! Profitez des soldes pour changer de PC portable, et ne cherchez pas plus loin que le Lenovo IdeaPad adapté pour une utilisation intensive. Il est soldé à -150€ sur Cdiscount!Obtenez votre nouveau Lenovo grâce aux soldes Cdiscount et découvrez bien plus de produits soldés grâce aux bons plans Clubic!