Soldes 2020 : Pack Switch Lite + Housse Silione + verre Anti-Lumière SteelPlay à 199,99€

Un pack Nintendo Switch Lite en promotion

Une Switch Lite plus résistante

Cdiscount propose la Nintendo Switch Lite dans son coloris turquoise avec une housse de protection en silicone et un verre anti-lumière SteelPlay pour le prix de 199,99 euros. A ce tarif, vous n'avez habituellement droit qu'à la console seule. Il s'agit de plus d'un produit éligible au programme Cdiscount à volonté. Les abonnés bénéficient donc de la livraison expresse sans surcoût. Ceux qui ne sont pas membres profitent tout de même de la livraison standard gratuitement. Le paiement peut être effectué en plusieurs versements et les avantages de la carte Cdiscount fonctionnent pour cette commande.De par sa conception, la Switch Lite est de base un appareil bien plus solide que la Switch classique. Cela en fait une console particulièrement intéressant pour les enfants ou à transporter lors de voyages. Avec la coque en silicone ici inclue, vous allez pouvoir encore mieux protéger votre Switch Lite des chocs, chutes ou rayures. Facile à installer, elle est transparente pour conserver le coloris du device. Les différents boutons et ports sont tout autant accessibles avec cette protection. Quant au verre, il permet de préserver la dalle de la console portable tout en améliorant l'affichage en condition de forte luminosité.Maintenant que vous êtes bien équipé, il ne vous reste qu'à jouer !