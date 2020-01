Soldes Cdiscount 2ème démarque : équippez vous d'une trottinette électrique pour moins de 200€

Trottinette électrique E-Road à 199€

Une trottinette solide

La trottinette électrique E-Road 350 a un moteur électrique de 350W et une batterie 5Ah : elle peut soutenir une personne adulte d'un poids maximum de 100kg. Ainsi, plus besoin d'employer les transports en commun ou de prendre la voiture pour aller au travail : sa vitesse de pointe de 25km/h vous permet de traverser la ville en un temps record ! Contrôlez votre vitesse grâce au panneau avant où vous pouvez aussi vérifier le niveau de la batterie. Le frein est situé au dessus de la roue arrière, il suffit de l'enfoncer avec votre pied.La trottinette électrique est pratique et facile d'utilisation: elle pèse environ 10kg mais se plie pour qu'elle soit facile à monter dans les escaliers par exemple, ou à ranger. Mais surtout, elle est conçue pour être résistante : ses roues sont increvables et s'usent lentement. De plus, elle est garantie deux ans par le constructeur. Profitez de toutes les soldes pour vous rééquiper pour 2020, et obtenez cette trottinette électrique à moins de 200€ sur Cdiscount. Vous pouvez bien-sûr payer en plusieurs fois (quatre payements de 51€).Retrouvez toutes les soldes Cdiscount grâce aux bons plans Clubic et profitez des meilleurs prix!