Soldes Cdiscount 2ème démarque : iPhone XS 64 Go en promo à 679€

L'iPhone XS en promotion

Un iPhone compact

Deuxième vague des soldes d'hiver 2020 chez Cdiscount, avec l'iPhone XS dans sa configuration 64 Go d'espace de stockage et coloris or qui passe à 679 euros. La livraison express est gratuite pour les abonnés Cdiscount à volonté. Pour les autres, c'est la livraison standard qui est offerte. Il s'agit d'une bonne affaire pour les utilisateurs qui souhaitent acquérir un iPhone haut de gamme mais qui n'ont pas le budget pour acheter un iPhone 11.L'iPhone XS est équipé d'un écran OLED de 5,8 pouces, ce qui en fait une bonne solution pour les utilisateurs qui préfèrent les formats compacts. Il est rare de trouver des mobiles sous les 6 pouces aujourd'hui. La dalle offre une définition 2436 x 1125 pixels avec support HDR10 et un ratio de 19,5:9. En haut, l'encoche abrite les scanners 3D pour Face ID, sans doute la reconnaissance faciale mobile la plus rapide, performante et sécurisée du marché. On y trouve aussi le capteur photo 7 MP f/2.2 pour les selfies. Au dos, on a droit à un module de 12 MP, ouverture f/1.8 et OIS associé à un téléobjectif de 12 MP f/2.4, OIS et zoom optique 2x.C'est bien sûr la toute dernière version d'iOS qui est en charge de l'interface. Le suivi logiciel d'Apple est la grande force des iPhone. Pour le hardware, c'est le SoC A12 Bionic gravé en 7 nm, épaulé par 4 Go de RAM, qui assure les performances. L'autonomie est confiée à une batterie de 2658 mAh avec recharge rapide filaire 15W et recharge sans fil.Pour plus d'informations sur ce produit, nous vous invitons à vous référer à notre test complet de l'iPhone XS