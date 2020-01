Soldes Cdiscount 2ème démarque : Imprimante HP OfficeJet à moins de 30€ via ODR en ligne

La HP OfficeJet 6950 à prix cassé chez Cdiscount

Les caractéristiques principales de l'imprimante

C'est donc sur le site Cdiscount que l'on peut se procurer la HP OfficeJet 6950 à prix cassé. Alors que son prix de vente conseillé est de 129,90 euros, l' imprimante voit son tarif baisser à seulement 29,99 euros ; soit 59 euros de remise immédiate de la part du site marchand et 40 euros de réduction via une ODR valable jusqu'au 4 février 2020. Toutes les conditions de l'offre de remboursement sont à consulter ici Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison de l'imprimante en point relais. En général, il faut compter 5 jours en moyenne pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide, il faut être membre CDAV. Pour ce faire, vous pouvez tester gratuitement le programme Cdiscount à volonté en cliquant sur ce lien Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques principales de l'imprimante.Disponible dans un coloris noir, la HP OfficeJet 6950 est une imprimante multifonction à jet d'encre disposant d'un écran tactile de 2,2 pouces.Cette imprimante multifonction atteint une vitesse d'impression de 8 pages par minute pour les documents en noir et blanc et une vitesse d'impression couleur de 9 pages par minute. Côté numérisation, l'appareil offre une vitesse de 2.8 ppm pour la couleur et de 5 ppm pour le noir & blanc.L'imprimante est prévue pour une utilisation d'un volume de pages mensuel allant de 200 à 800 pages par mois. Compatible Instant Ink, PC et Mac, la HP OfficeJet embarque notamment 1 port USB 2.0 haut débit, 1 port Ethernet et 1 point d'accès sans fil Wifi 802.11b/g/n.