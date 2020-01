Soldes Cdiscount : Nouvelle baisse pour la Smart TV QLED Samsung 55" : 699,99€ au lieu de 1088€

La TV 55" Samsung 55Q6FN sous la barre des 700 euros chez Cdiscount

Les caractéristiques du téléviseur

Il faudra donc se rendre sur le site français Cdiscount pour acheter en promotion la Smart TV QLED Samsung 55" 55Q6FN au tarif de 699,99 euros au lieu de 1088 euros, soit près de 339 euros de remise immédiate de la part du site marchand et 50 euros de réduction supplémentaire grâce au code QLED50 qui est à saisir dans le panier.À propos des frais de port, 9,99 euros supplémentaires viennent s'ajouter si la livraison du téléviseur en point relais est choisie. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Pour moins de 700 euros, on a donc une Smart TV QLED de 55 pouces (diagonale de 138 cm) avec une résolution de 3840 x 2160 pixels, compatible HDR10+ et connectée.Du coté de la connectique, on retrouve 4 ports HDMI, 2 ports USB, 1 sortie réseau et 1 sortie audio numérique (optique).Disposant de la fonctionnalité Smart TV par l'intermédiaire du Wifi, le futur utilisateur pourra ainsi faire tourner YouTube, Netflix et d'autres applications compatibles. La partie audio est assurée par 2 haut-parleurs de 10 Watts chacun (soit une puissance totale de 20 Watts). Le téléviseur intègre un tuner TV numérique (DVB-C, DVB-S2, DVB-T2).Enfin, concernant les améliorations d'image, on retrouvera : Digital Clean View, Mega Contrast, accentuation du contraste, 100% Color Volume et Amplificateur de jeu.