Soldes 2020 : PC Portable Asus 14" FHD à moins de 500€ chez Cdiscount

L'Asus VivoBook en promotion

AMD plutôt qu'Intel

Belle baisse de prix sur Cdiscount pour ce modèle d'Asus VivoBook 14 pouces, référence S412DA-EK200T, qui passe à 499,99 euros seulement. Il est disponible à ce prix dans le coloris bleu. A noter que vous pouvez bénéficier d'un an d'abonnement à la solution antivirus Norton 360 Deluxe, utilisable sur trois appareils différents. Vous serez facturé à la fin des 12 mois, n'oubliez donc pas de résilier avant si vous ne souhaitez pas continuer à recourir au service. L'ordinateur est un produit Cdiscount à volonté et est livré gratuitement en France métropolitaine.On le sait, AMD a supplanté Intel sur les CPU en termes de rapport qualité-prix. C'est logiquement que cet Asus propose ce VivoBook avec un processeur Ryzen 5 3500U cadencé à 2 GHz. Pour le GPU, on retrouve un Radeon Vega 8 pour les tâches courantes. Rappelons qu'il ne s'agit pas d'un PC pour le gaming mais plutôt dédié à la productivité et à la mobilité. Le stockage est assuré par un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go, alors que le PC est équipé de 8 Go de mémoire vive. L'écran affiche une définition FHD 1920 x 1080 pixels avec fonctionnalité anti-éblouissement et gamme de couleurs étendue NTSC de 45%. Est inclus et préinstallé le système d'exploitation Windows 10 dans sa version Edition Familiale 64 bits.Si vous cherchez un PC portable du même genre, nous avons concocté un comparatif des meilleurs ultrabook disponibles , vous y trouverez peut-être votre bonheur.