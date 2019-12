Promo Cdiscount : Le Huawei P30 Lite 128 Go passe sous la barre des 200€

Huawei P30 Lite : la version "légère" du P30 en promo sur Cdiscount

Les caractéristiques principales du smartphone

C'est donc sur le site Cdiscount qu'il est possible de se procurer en promotion la version "légère" du P30.Affiché en temps normal à 299,99 euros, le smartphone Huawei P30 Lite voit son prix baisser à 189,99 euros ; soit 110 euros de remise immédiate.À propos des frais de port, sachez qu'il faudra débourser 9,99 euros supplémentaires pour une livraison à domicile qui prendra entre 4 et 6 semaines à l'issue de l'achat du produit.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques principales du smartphone.Disponible dans sa version française et tournant sous Android 9.0, le Huawei P30 Lite est un téléphone débloqué 4G qui dispose d'un écran Full HD+ de 6,15 pouces (avec une résolution de 2312 x 1080 pixels), d'un processeur 8 coeurs Hisilicon Kirin 710, d'une mémoire vive de 4 Go, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go avec Micro SD) et d'une batterie de 3340 mAh.Côté photo, on retrouvera un capteur avant de 24 MP et un triple capteur arrière de 48 MP + 8MP + 2MP. Enfin, pour la partie connectique, l'USB Type-C, le lecteur d'empreintes digitales, le Bluetooth 4.2 et le NFC sont notamment de la partie.Pour en savoir davantage sur le produit, on vous conseille d'aller notre article consacré au test du Huawei P30 Lite