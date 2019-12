Une trottinette électrique GO Ride 80pro Night Edition à seulement 189,99€ chez Cdiscount

La sécurité à petit prix

Une trottinette très bien équipée

La GO Ride 80PRO Night Edition est un appareil ultra moderne qui répond à tout ce qu'on peut attendre d'une trottinette électrique , notamment en termes de sécurité. Le petit véhicule est en effet doté d'un double système de freinage et de pneus réputés increvables. Comme il s'agit d'une édition de nuit, GO Ride 80PRO dispose d'un système lumineux renforcé, pour une conduite plus sûre lorsqu'il fait sombre ou par temps de brouillard. Ainsi, elle possède 4 feux latéraux pour plus de visibilité, un phare avant très puissant et des feux stop situés sur la partie arrière de l'appareil.Aujourd'hui disponible à seulement 189,99 € sur le site bordelais Cdiscount, cette trottinette peut vous être livré rapidement, chez vous ou en point retrait. Pour plus de tranquillité vous pouvez choisir de régler votre achat en 4 fois contre un peu moins de 5 € de frais de service. On peut également noter que cet article a obtenu une excellente note de la part des clients Cdiscount.En plus d'être une trottinette solide qui vous transportera en toute sécurité, la GO Ride 80PRO Night Edition est un modèle qui offre un excellent confort, qu'elle doit notamment à son système de double suspensions. Disposant d'une bonne autonomie, elle vous permettra de rouler sur une distance maximale de 25 km. Côté puissance, elle rejoint les meilleurs modèles puisque sa vitesse peut pousser jusqu'à 25 km/h. Vous pourrez avancer à votre rythme grâce à 3 modes, accessibles depuis le grand écran couleur. La trottinette électrique GO Ride 80PRO ne fait que 11,5 kg. Elle se plie et se déplie très facilement et sans effort.Oubliez le sens du mot embouteillage grâce à cette trottinette électrique très complète accessible à moins de 190 € sur Cdiscount.