Black Friday 2019 Cdiscount : Barre de son TV JBL Bar Studio à 79,99€ au lieu de 149€

La JBL Bar Studio en promotion sur Cdiscount

Compatible avec la télécommande de votre TV

La Team Clubic Bons Plans s'est rendue sur le site Cdiscount et s'est arrêtée au rayon barre de son . Pour ceux et celles qui en cherchent une actuellement à moins de 80 euros, il y a la JBL Bar Studio à exactement 79,99 euros.En ce qui concerne la livraison, sachez que les frais de port sont offerts pour un retrait de la barre de son en point relais. Pour une livraison à domicile, il faut adhérer au programme Cdiscount à volonté qui peut être testé gratuitement durant quelques jours.Disposant de la technologie Bluetooth 4.2, la JBL Bar Studio est une barre de son qui bénéficie d'une puissance totale de 30 W, d'un son JBL Surround et d'un design ultra fin. Elle mesure 61,4 cm de largeur, 5,8 cm de hauteur et 8,6 cm de profondeur. Concernant son poids, elle pèse seulement 1,4 kilo.Côté connectique, on retrouve une sortie HDMI (HDMI 19 broches de type A), une entrée de ligne audio, une entrée audio numérique (optique) et un port USB.La barre de son est fournie avec une télécommande permettant de la contrôler. Elle est aussi compatible avec la plupart des télécommandes de téléviseurs.Pour en savoir plus sur la barre de son, on vous conseille d'aller faire un tour sur notre article consacré au test de la JBL Bar Studio