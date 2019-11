Black Week Cdiscount : Trottinette électrique pliable NEORIDE fournie avec un sac à moins de 200€

Une promo qui roule

Pour se déplacer sans se prendre la tête

Nous retrouvons l'excellent site Cdiscount pour cette bonne affaire qui arrive juste avant le Black Friday. Comme d'habitude, vous pouvez choisir de payer en quatre fois. Cela vous reviendra à 51,21€ au moment de l'achat puis 51€ par mensualité. Soulignons tout de même que vous devrez débourser au moins 19,99€ supplémentaires pour recevoir votre commande à domicile. Cdiscount propose aussi une offre "Satisfait ou Remboursé" valable pendant deux mois à 9,99€.Cette trottinette électrique NEORIDE est adaptée aux utilisateurs jeunes comme plus âgés. Grâce à sa vitesse maximale de 25 km/h et son autonomie de 23 kilomètres, elle est idéale pour se rendre au travail ou aller en cours. Notez que vous pourrez la recharger intégralement en 2h30. Ce modèle est absolument parfait pour se déplacer rapidement en ville. Sachez aussi que le poids maximal que cet exemplaire peut supporter est de 100 kg.Grâce à ses roues d'une taille de 8 pouces, la trottinette électrique NEORIDE bénéficie d'une très bonne adhérence sur la route. Un écran LCD se chargera d'afficher toutes les informations importantes lors d'un trajet (vitesse, mode, batterie...). Ce modèle est également résistant aux projections d'eau via sa certification IP54. Enfin, comme nous l'avons mentionné plus haut dans cet article, un sac est offert. Il pourra accueillir votre trottinette une fois pliée.À la fois abordable, performant et robuste, cet exemplaire est fait pour entrer dans le merveilleux monde des trottinettes électriques sans se ruiner. Un tel moyen de transport facilite vraiment la vie en milieu urbain. C'est à vous de saisir cette promotion avant qu'elle ne disparaisse.