Le Xiaomi MI Note 10 avec un Mi Band 4 pour 499,90€ grâce à l'ODR Cdiscount

Moins de 500 euros pour le MI Note 10 avec un Mi Band 4

Les principales caractéristiques du MI Note 10 de Xiaomi

Vous avez donc jusqu'à la fin de l'année civile (soit le 31 décembre 2019) pour vous procurer le MI Note 10 à 499,90 euros ; soit 50 euros de remise grâce à une offre de remboursement de la part Xiaomi. Pour cela, il suffit de remplir le bulletin de participation associé à cette ODR et vous recevrez votre remboursement de 50 euros dans un délai de 4 à 6 semaines.Concernant le Mi Band 4, le bracelet connecté sera offert de la part de Xiaomi si vous respectez les conditions qui sont consultables via ce lien À propos de la livraison, il n'y a aucuns de frais de port supplémentaires si le retrait du smartphone est effectué en point relais. Pour les membres CDAV du site marchand, ils pourront réceptionner le MI Note 10 gratuitement à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Le Xiaomi MI Note 10 est équipé d'un écran 6,47 pouces 19,5:9 AMOLED Full HD+ (résolution 2340 x 1080 pixels), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, de 6 Go de RAM, de 5 appareils photo (108 MP 1/1,33 pouce ; 12 MP 1/2,6 pouce objectif ; 8 MP 1/3,6 pouce ; 20 MP 1/2,8 pouce et 2 MP), d'une caméra en façade de 32 mégapixels et d'une batterie de 5260 mAh avec charge rapide 30W.Pour la connectique, on retrouvera un lecteur d'empreintes sous l'écran, le Wi-Fi 5 (802.11ac), le Bluetooth 5.0, le NFC, l'USB-C et un port jack 3,5 mm.Pour en savoir davantage sur le smartphone, on vous invite à consulter notre article consacré au teste du Xiaomi Mi Note 10