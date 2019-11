Les Apple AirPods 2 à 139,99€, un prix digne du Black Friday

Une promotion à croquer avant le Black Friday

La qualité Apple

C'est le site bordelais Cdiscount qui a décidé de nous régaler avec cette bonne affaire. Ainsi, le paiement en quatre fois est toujours d'actualité. Vous devrez débourser 35,83€ au moment de l'achat puis 35€ par mensualité. La livraison est gratuite et les abonnés Cdiscount à volonté recevront leur commande sous un jour ouvré sans frais supplémentaires. Un essai gratuit peut être activé puis la première année vous coûtera 29€. Des garanties casse de 1 an à 14,99€ et 2 ans à 24,99€ sont aussi proposées. Pour ce qui est de la garantie pièces et main d'œuvre, la validité est de 2 ans.En ce qui concerne les Apple AirPods 2, ils se glisseront très facilement dans vos oreilles grâce à leur design extrêmement fin. Le paramétrage est tout aussi simple puisque la configuration se fera en un geste. Les écouteurs sont bien évidemment compatibles avec les produits de la marque à la pomme (iPhone, iPad, Mac...). Cet exemplaire embarque des fonctionnalités bien pratiques comme celle qui permet aux AirPods de mettre automatiquement la musique en pause lorsqu'ils sont retirés de vos oreilles.Pour le reste, sachez que les Apple AirPods 2 sont compatibles avec Siri. La qualité sonore sera constamment optimale grâce à une connexion sans fil des plus fiables. Vos musiques, podcasts et les appels ne souffriront d'aucune latence. Si une charge complète permet aux écouteurs de tenir pendant 5 heures en écoute (contre 3 heures en conversation), le boîtier de charge inclus mettra jusqu'à 24 heures d'autonomie à votre disposition.Les Apple AirPods 2 sont parmi les meilleurs écouteurs au monde... et ce n'est pas pour rien ! Le son est vraiment excellent, ils sont confortables à utiliser et le boîtier de charge gonfle l'autonomie déjà très conséquente. Ils ne vous décevront pas !