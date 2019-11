Tablette Samsung Galaxy Tab A 10,5" en promo chez Cdiscount à moins de 250€

La Galaxy Tab A de Samsung en promo sur Cdiscount

3 Go RAM, 32 Go ROM,... les points forts de la tablette

C'est donc sur la plateforme Cdiscount que l'on peut se procurer en promotion la Galaxy Tab A de Samsung à 249 euros au lieu de 329,99 euros ; soit près de 81 euros de remise immédiate de la part du site marchand.Les membres Cdiscount à volonté (plus connus sous le nom de CDAV) ont l'avantage d'avoir une réduction supplémentaire de 5% ; ce qui fait baisser le prix de la tablette à exactement 236,55 euros.Pour ceux et celles qui ne sont pas encore membres CDAV, sachez qu'il est possible de tester le programme gratuitement pendant quelques jours en cliquant simplement sur ce lien La Galaxy Tab A de la marque Samsung est une tablette dotée d'un écran panoramique de 10,5 pouces (résolution 1920 x 1200), d'un son optimisé avec ses 4 haut-parleurs et d'une batterie longue durée de 7300 mAh. Cette dernière dispose d'une autonomie de plus de 15h pour visionner vos films et séries préférés. Vous pouvez recharger complètement votre tablette en seulement 200 minutes grâce à la charge rapide.La tablette embarque un processeur Octo-Core avec 3 Go de RAM et une capacité de stockage de 32 Go (extensible jusqu'à 400 Go avec son port microSD). Pour la connectique, on retrouvera un port USB-C et une miniprise pour casque (3,5 mm).