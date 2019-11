Disque SSD interne PNY CS900 480Go à 49,99€ chez Cdiscount

Moins de 50 euros pour le CS900 de 480 Go de PNY chez Cdiscount

Une vitesse de lecture jusqu'à 555 Mo/s

On vous invite donc à vous diriger vers le site Cdiscount où l'enseigne bordelaise vous permet d'acquérir le disque SSD interne PNY CS900 d'une capacité de 480Go (référence SSD7CS900-480-PB) au tarif promotionnel de 49,99 euros ; soit 29% de remise immédiate par rapport au prix initial.Pour éviter de payer des frais de port supplémentaires, il est conseillé de choisir le retrait gratuit du SSD interne en point relais. De leur côté, les membres CDAV du site marchand pourront le réceptionner gratuitement à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Comme pour la plupart des SSD internes, le PNY CS900 dispose du format 2,5 pouces et de l'interface SATA III 3.0 (6 Go/s).Le SSD bénéficie d'une vitesse de lecture allant jusqu'à 555 Mo/s et d'une vitesse d'écriture maximale de 470 Mo/s.En ce qui concerne la configuration requise, l'accessoire est compatible Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits) et Windows 8.1 (32 /64 bits).