Le Black Friday est en avance avec le Xiaomi Mi 9T Pro à prix cassé chez Cdiscount

Le Xiaomi Mi 9T Pro à prix réduit

Un rapport qualité-prix incroyable

Nous avons donc affaire au Xiaomi Mi 9T Pro avec espace de stockage 64 Go et coloris bleu pour 319,98 euros. La livraison Express en point retrait coûte 6,99 euros (gratuit en standard), la livraison Express à domicile 9,99 euros (6,99 euros en standard). Mais si vous êtes abonné Cdiscount à volonté, vous n'avez rien à payer. Vous pouvez régler en 3, 5 ou 10 fois avec la carte Cdiscount.Pour ce prix de mobile milieu de gamme, vous bénéficiez d'un appareil aux specs haut de gamme. On commence avec un écran AMOLED de 6,39 pouces avec format 19:9 et définition FHD+ 2340 x 1080 pixels. Pas d'encoche ou de poinçon, la caméra frontale de 20 MP est intégrée dans la tranche supérieure grâce à un mécanisme pop-up. Le lecteur d'empreintes est positionné sous la dalle. Le SoC Snapdragon 855 gravé en 7 nm et les 6 Go de RAM permettent de garantir de très solides performances.On retrouve l'interface MIUI 10 basée sur Android 9 Pie, avec une mise à jour vers Android 10 prévue dans les prochains mois. La batterie de 4000 mAh, compatible recharge rapide jusqu'à 27W, offre une bonne autonomie avec une journée tranquille d'utilisation sans recharge. À l'arrière le triple capteur photo s'articule ainsi : module principal 48 MP (f/1.8) + capteur ultra grand-angle 13 MP (f/2.4) + téléobjectif 8 MP (f/2.4) avec zoom optique 2x.Bref, comme souvent avec Xiaomi, on a droit à du très lourd pour un prix vraiment très attractif. Toujours pas convaincu ? Lisez notre test du Mi 9T Pro pour connaître notre ressenti du smartphone.