Un PC portable 15" HP avec SSD + une imprimante + une sacoche à seulement 259,99€

Un pack idéal pour la bureautique !

Les points forts du PC portable

Rendez-vous donc sur le site Cdiscount pour vous procurer le PC portable HP 15-db0087nf, l'imprimante Tout-en-un HP DeskJet 2620 et une sacoche Compartime pour PC portables de 15 pouces ; le tout pour 259,99 euros. En plus de cet achat, vous avez aussi l'antivirus Norton 360 Deluxe qui est offert par Cdiscount (le produit s'ajoute automatiquement dans le panier).Afin de payer d'éventuels frais de port supplémentaires, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit du pack en point relais. Pour les membres CDAV du site marchand, ils pourront le réceptionner gratuitement à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Après avoir évoqué l'offre ci-dessus, passons désormais aux points forts du PC portable.Le HP laptop 15-db0087nf au design élégant est équipé d'écran 15.6 pouces HD SVA BrightView à rétroéclairage WLED (1366 x 768, de 39,6 cm de diagonale), d'un processeur AMD A4-9125 2 cœurs, d'une RAM 4 Go, d'un SSD de 128 Go, d'une carte graphique AMD Radeon R3, du système Windows 10, d'un clavier AZERTY, du Wi-Fi, du Bluetooth, d'une webcam et d'un micro.