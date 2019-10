Un PC portable Asus avec sa sacoche et une souris pour moins de 430€

Une sacoche et une souris offertes pour l'achat d'un PC portable Asus

Les caractéristiques principales du laptop

Prenons donc la direction du site Cdiscount où le site marchand vous permet d'acquérir le PC portable Asus R543UA-DM2077T (fourni avec une sacoche et une souris) au tarif de 429,99 euros ; soit 50 euros de moins par rapport à d'autres sites marchands.Afin d'éviter de débourser le moindre centime supplémentaire pour les frais de port, nous vous conseillons de privilégier le retrait gratuit du produit en point relais. Quant aux membres CDAV du site marchand, ils pourront le réceptionner gratuitement à domicile par l'intermédiaire du programme Cdiscount à volonté Idéal pour un usage polyvalent, le Asus R543UA-DM2077T est équipé d'un écran Full HD de 15,6 pouces (résolution 1920 x 1080px), d'un processeur Intel Core i3 (7ème génération) 7020U / 2.3 GHz, de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique Intel HD Graphics 620 et du système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits.Pour la connectique, on retrouve 1 prise combo casque/microphone, 2 ports USB 2.0, 1 port HDMI et 1 port USB 3.0.Enfin, le PC portable mesure 38.1 cm x 25.1 cm x 2.72 cm et a un poids de 1,9 kg.