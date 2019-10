Avec le disque dur externe Seagate 4To pour seulement 99,99€, c'est le Black Friday avant l'heure

Le Seagate Expansion de 4 To en promo avant le Black Friday

Un disque dur avec connexion USB 3.0

Alors que l'édition 2019 du Black Friday aura lieu dans un mois (quasiment jour pour jour), Cdiscount propose une promotion intéressante sur l'achat du Seagate Expansion de 4 To. Vendu initialement à 179 euros, le disque dur externe portable voit son prix chuter à 99,99 euros ; soit une remise immédiate de 79 euros de la part du site marchand.En ce qui concerne les frais de port, le produit est éligible à la livraison gratuite en point relais. Pour les membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Si vous êtes intéressés par le programme Cdiscount à volonté , sachez qu'il est possible de le tester gratuitement pendant quelques jours.Le disque dur portable Seagate Expansion (référence STEA4000400) est doté d'une connexion USB 3.0. C'est un disque assez simple d'utilisation, idéal pour ceux qui doivent augmenter la capacité de stockage de leur ordinateur ou transporter leurs fichiers lors de leurs déplacements.De couleur noire, l'accessoire permet à l'utilisateur de faire une sauvegarde simple par un Glisser-Déposer. Il bénéficie d'un taux de transfert de données de 110 Go par seconde Enfin, le disque dur mesure 11,71 x 8 x 2,08 centimètres et pèse 236 grammes.