🔥 Roulez à bon prix, notre sélection de trottinettes électriques

trottinette électrique : les meilleures solutions pour se déplacer en ville Les trottinettes électriques ont le vent en poupe dans plusieurs régions de France. Et pour cause, leur agilité, leur autonomie et leur puissance croissante permettent de se déplacer aisément et plus librement qu'avec les transports en commun, par exemple. Toutefois, pour être satisfait de l'expérience au quotidien, encore faut-il bien choisir son modèle.

Notre comparatif des meilleures trottinette électrique

Notre sélection de trottinettes à bon prix

C'est chez l'enseigne bordelaise Cdiscount que nous avons aujourd'hui trouvé les prix les plus intéressants au rayon des trottinettes électriques. Nous vous donnons donc les principales informations à noter en commandant sur Cdiscount. Tout d'abord, sachez que vous pouvez payer tous ces modèles en 4 mensualités, il vous faudra simplement débourser quelques euros de plus pour vous acquitter des frais de dossier. La livraison rapide est disponible sur deux des articles présentés ici (le deuxième et le troisième), vous pourrez donc recevoir ces trottinettes dès le lendemain si vous commandez avant 14 heures. La première, victime de son succès, ne pourra vous être remise que le 6 novembre, tandis que le quatrième bolide mettra une dizaine de jours avant de se présenter à vous.Nous entamons cette sélection par le modèle le moins coûteux, la trottinette GO RIDE 80PRO Night Edition qui bénéficie d'une très belle remise de 169€. La bécane passe ainsi à seulement 179,90€ au lieu de 349€ habituellement, ce qui explique sans aucun doute la rupture de stock temporaire que subit Cdiscount. La GO RIDE 80PRO Night Edition arbore des pneus de 8 pouces, pèse 11.5 kg et peut supporter une charge allant jusqu'à 120 kg. Elle dispose d'un bonne autonomie puisqu'elle peut fonctionner sur une distance maximale de 25 km. Son moteur affiche une puissance de 350 W qui peut faire grimper la trottinette jusqu'à 25 km/h.Le second modèle que nous tenons à vous présenter est la NEORIDE NEOBOOSTER qui est actuellement accessible à 224,99€ au lieu de 399,99€. L'appareil est un poil plus lourd que la trottinette précédente puisqu'il pèse 13 kg. Il possède de solides roues réputées increvables qui font là aussi 8 pouces. La batterie de la NEORIDE NEOBOOSTER lui permet de rouler pendant environ 30 km et son moteur de 350 W la pousse jusqu'à 25km/h au maximum. Vous pourrez régler facilement votre allure grâce aux 3 modes de vitesse.Passons à présent à la XIAOMI M365 qui bénéficie d'une réduction de 100€ et passe ainsi à 339,99€ au lieu de 499,99€. La trottinette de la marque chinoise dispose de pneus de 8,5 pouces de bonne qualité, à la fois antidérapants et amortisseurs. Là aussi, la bécane atteint les fameux 25 km/h (une vitesse supérieure n'étant de toute manière pas adapté pour le transport en ville). La Xiaomi M365 peut rouler sur 30 km avant de fatiguer son moteur de 250 W. Pour sécuriser le freinage, l'appareil dispose d'un système régénératif et à disque qui lui permet de s'arrêter en seulement 4 mètres.Nous arrivons déjà au dernier article de notre sélection de trottinettes à bon prix avec la Xiaomi Pro Scooter vendu en ce moment à 449,99€ au lieu de 699,99€. On monte donc encore d'un cran avec cette bécane haut de gamme munie d'un panneau de commandes multifonction, de trois vitesses mais aussi de feux détresse et même d'un mode faisant office d'escorte de sécurité, très utile pour vos conduites de nuit. Grâce à sa batterie d'une capacité de 12,8 Ah, la trottinette Xiaomi Pro Scooter peut vous conduire où vous voulez sur une belle distance de 45 km.De 179,90€ à 449,99€, vous avez donc le choix entre 4 trottinettes plus ou moins endurantes et plus ou moins équipées mais qui bénéficient toutes d'un rapport qualité/prix réellement convaincant.