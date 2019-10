🔥 Smart TV TCL 4K UHD 55" avec Barre de son JBL à 599,99€, soit -25% de réduction

Smart TV TCL : le monde en 4K

Un téléviseur très complet

Nous nous rendons sur la Fnac pour cette réduction conséquente de 200€. Vous pouvez bien évidemment payer en trois fois. La livraison est offerte par le marchand en ligne.Comme son nom l'indique, ce téléviseur TCL 55DC760 possède un écran 4K avec une diagonale de 55 pouces (soit 139,7 centimètres). En ce qui concerne la partie sonore, vous pourrez profiter de la barre de son JBL intégrée au téléviseur pour bénéficier du Dolby Digital Stereo Dolby Digital Plus. De quoi vivre ses films et séries préférés plus intensément.Autre élément important de chaque télé, les connectiques. Vous pourrez utiliser trois ports HDMI, deux USB, un port réseau et une sortie audio numérique (optique). Ce modèle peut aussi être connecté à internet en filaire ou bien en passant par le Wifi. Enfin, dernier point majeur au sujet de cet appareil, sa consommation d'énergie annuelle s'élève à 120 kWh pour une classe énergétique A+.Le téléviseur TCL 55DC760 est un excellent exemplaire qui vous permettra d'apprécier une image au rendu impeccable. Regarder un film en 4K ou bien plonger dans un jeu vidéo ne sera pas bien compliqué.