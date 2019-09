🔥 Pack Logitech volant G29 + Abonnement Playstation Plus 3 Mois à 199,99€

Une offre hyper complète pour moins de 200 euros

Devenez un vrai pilote

C'est une bonne surprise que nous propose aujourd'hui Cdiscount avec cette promotion sur le pack de l'excellente marque, spécialiste des accessoires de gaming. L'offre contient donc lemais aussi les pédales et le levier de vitesse, tous deux en acier inoxydable. Le pack est compatible suril vous suffira simplement de télécharger l'assistant Logitech pour jeux vidéo. Vous pourrez donc changer de support sans aucun problème.Pour compléter cette offre de choix, vous profiterez d'unpour tester des jeux comme Minecraft, Fifa 19, Call of Duty Black Ops 4, GTA V et beaucoup d'autres. Pour recevoir votre pack dès le lendemain de votre achat, passez commande avant 14h sur Cdiscount. Le paiement peut être étalé en 4 mensualités si vous acceptez de verser quelques frais supplémentaires qui restent toutefois raisonnables.Avec ce, vous ne prenez pas de risque du point de vue de la qualité comme de la performance. Le volant est maniable et bénéficie d'un bon retour de force à deux moteurs pour que profitiez de véritables sensations de conduite dans les virages. Avec cet accessoire, vous adopterez une conduite fluide et confortable grâce à l'engrenage hélicoïdal qui permet de minimiser les vibrations désagréables ainsi que le bruit. Nul besoin de quitter la route des yeux, des témoins lumineux se chargent de vous prévenir quand le moment est venu de changer de rapport.Pour choisir précisément votre style de conduite, le volant est doté d'un commutateur de sélection ainsi que des boutons +/-. Sur l'appareil sont présents les traditionnels boutons de navigation qui vous permettront d'accéder facilement au menu. Les pédales sont d'une excellente réactivité et le levier à 6 vitesses vous offrira une impression plus vraie que nature. Le pack Driving Force G29 propose les options essentielles et n'ajoute rien de superflu, pour vous faire vivre une expérience de conduite virtuelle ultra convaincante.Attention, après avoir essayé ce pack vous aurez bien du mal à revenir à une manette simple pour piloter votre bolide virtuel !