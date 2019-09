🔥 Xiaomi Redmi Note 5 Noir 64Go à 119€ au lieu de 149€

30€ remboursés sur le Xiaomi Redmi Note 5

Les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 5

Profitez donc de ce bon plan Cdiscount pour vous procurer le smartphonedans son coloris noir sur le site de l'enseigne française au tarif de 119€ au lieu de 249,90€. La promotion comprend 100€ de remise immédiate et 30€ de réduction via une offre de remboursement valable jusqu'au 30 septembre 2019 Il suffit de remplir le bulletin de participation où doivent figurer notamment vos renseignements civils (nom, prénom, adresse,...), vos coordonnées bancaires, le numéro IMEI du téléphone, le nom de l'enseigne et la date d'achat du produit. La demande de remboursement est à effectuer dans un délai de 13 jours ouvrés après achat (le cachet de La Poste faisant foi). Le remboursement se fera dans un délai de 4 à 6 semaines suivant la réception du dossier complet.Le Redmi Note 5 de Xiaomi est notamment équipé d'un écran FHD+ de 5,99 pouces avec une définition 2160 x 1080 pixels ; d'un processeur Qualcomm Snapdragon 636 Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 ; de 4 Go de mémoire RAM ; de 64 Go d'espace de stockage (jusqu'à 128 Go d'extension de mémoire) et d'une batterie de 4000 mAh. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 8.1.Pour la photo, l'appareil possède une caméra avant de 13 MP et une double caméra arrière de 12 + 5 MP. Enfin, le téléphone dispose d'autres fonctionnalités comme : détection de visage, panorama, HDR, lecteur d'empreintes digitales, accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité et boussole.