🔥 PNY Carte graphique GeForce RTX 2070 8 Go + 2 jeux PC offerts (Control & Wolfenstein Youngblood)

PNY RTX 2070 chez Cdiscount

À lire aussi : Carte graphique, notre comparatif

GeForce RTX 2070 8 Go

Cette fois-ci l'offre pourra être retrouvée chez le site marchand bordelais Cdiscount . Le GPU est vendu et expédié par celui-ci, vous pourrez donc bénéficier de la livraison gratuite en quelques jours en point relais. En revanche, la livraison à domicile est payant, sauf si vous disposez d'un abonnement. Vous pouvez également activer un essai gratuit et sans engagement de 6 jours en cliquant sur ce lien Le produit de ce bon plan vient également avec un petit cadeau :. Cela pourra faire une bonne occasion de tester votre toute nouvelle carte graphique ! Les jeux sont les suivants :, et. Vous pourrez retrouver toutes les informations d'activation en suivant ce lien . Place maintenant à la description de la bête.Ce modèle, de son vrai nom Turing TU106, possède une gravure de 12 nm, une fréquence de base de 1410 Hz ainsi que 8 Go de mémoire GDDR6. Cette carte dispose également de la technologie Ray Tracing, permettant un réalisme de la lumière impressionnant dans les jeux.En parlant de jeux, voici une partie des résultats que nous avons obtenus lors de nos tests en jeu avec cette carte graphique : plus de 100 FPS pour DOOM en 4k UHD, plus de 70 FPS pour Assasins Creed Origin en WQHD et même plus de 60 FPS sur le très gourmand Shadow of the Tomb Raider en WQHD. Pour plus de détails vous pouvez également consulter notre test complet Si vous souhaitez mettre à jour votre configuration ou monter un nouveau PC, c'est le moment, à moins de 420€ c'est une super offre !