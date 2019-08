🔥 Changez de smartphone pour la rentrée : Xiaomi Mi 8 128 Go à 289€ au lieu de 549€

Le Xiaomi Mi 8 dans sa version 128 Go à moins de 290€ (avec une ODR)

Les caractéristiques du smartphone

C'est donc par l'intermédiaire du site Cdiscount qu'il est possible d'acheter en promotion ledans sa version 128 Go à moins de 290€. Vendu initialement à 549€, le smartphone voit son prix baisser à 339€. Une offre de remboursement (valable jusqu'au 30 septembre 2019 et à consulter ici ) permet d'avoir une remise supplémentaire de 50€. Le tarif de l'appareil revient alors à 289€.À propos des conditions de l'offre, il suffit de faire la demande et avoir transmis l'ensemble des éléments dans les 10 jours calendaires suivants le jour de l'achat de votre téléphone Xiaomi (la facture d'achat faisant foi). À l'issue de la transmission du dossier complet, le remboursement sera alors effectué par virement bancaire dans les 90 jours suivants la validation complète de votre demande.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du smartphone.Le Xiaomi Mi 8 embarque notamment un écran Full HD+ de 6,21 pouces (résolution 2248 x 1080 pixels), un processeur Qualomm Snapdragon 845 Kyro 385, une batterie d'une capacité de 3400 mAh (compatible Quick Charge 4.0), une mémoire interne de 128 Go et une mémoire RAM de 6 Go. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 8.Côté photo, le smartphone dispose d'une caméra arrière avec un double capteur de 12MP + 12MP (avec intelligence artificielle) et d'une caméra frontale de 20MP.Le Xiaomi Mi 8 vous a convaincu(s) ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le lien ci-dessous.