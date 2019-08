🔥 Xiaomi Redmi Note 7 à prix cassé chez Cdiscount

Xiaomi Redmi Note 7 en promo chez Cdiscount

Deux versions du Redmi Note 7 qui font envie !

C'est donc le site bordelais Cdiscount qui a fait tomber les prix autour du mobile signé. Évoquons dans un premier temps quelques modalités puisque vous aurez toujours le choix de payer en quatre fois si vous le désirez.Ce produit est aussi éligible au service. Si vous êtes adhérent, la livraison sera effectuée en un jour ouvré sans frais supplémentaires à votre domicile. Le premier essai est gratuit puis vous devrez débourser 29€ pour un abonnement d'un an. Enfin, c'est l'enseigne Xiaomi Store qui s'occupe de vendre cet article. Ne vous inquiétez pas car c'est un vendeur très fiable (après tout, il s'agit de la boutique officielle de la marque).Dans ce bon plan, vous trouverez deux articles distincts. À chaque fois, vous serez face au fameux. Le coloris est le seul élément qui changera car un mobile est noir et l'autre bleu. Ce sera à vous de choisir selon votre préférence. Dans les deux cas, l'esthétique globale est très convaincante et le design est franchement élégant. Le noir est à 162,99€ et le bleu à 168,93€.Pour ce qui est des caractéristiques de ce, il possède un écran LCD avec une diagonale de 6.3 pouces et une définition de 2340 x 1080 pixels.À l'intérieur de la bête, un processeur Qualcomm Snapdragon 660 est de la partie, tout comme 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. La navigation se fera sans ralentissements et les performances en jeu sont plutôt honnêtes sans pour autant casser des briques. Mais à un tel prix, nous n'allons pas nous en plaindre.Au dos du smartphone, un double capteur photo 48 mégapixels + 5 mégapixels est à l'oeuvre afin de capturer des vidéos en Full HD. Sur la partie frontale du mobile, un capteur 13 mégapixels sert à prendre des selfies. Vos clichés seront vraiment beaux, surtout de jour. La batterie 4000 mAh parviendra à tenir pendant presque trois jours si vous ne poussez pas trop sur les applications gourmandes pendant la journée. C'est tout bonnement excellent !Ceest un modèle indétrônable avec un tarif aussi faible. Le rapport qualité/prix est indéniable et le mobile de la marque chinoise se permet aussi de marquer les esprits grâce à son autonomie énorme, son design très réussi et à son interface aussi riche que fluide. Ajoutez à cela une garantie valable pendant deux ans. Le plus dur, ce sera finalement de choisir entre le modèle bleu ou noir. Bon courage !