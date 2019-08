🔥 3 bons plans high-tech chez Cdiscount pour une rentrée réussie !

Une rentrée avec le sourire

4 bons plans high-tech chez Cdiscount

Pour dénicher ces bonnes affaires, nous nous sommes rendus chez Cdiscount . Le site bordelais propose actuellement une ribambelle de réductions et certaines disparaîtront très bientôt. Comme toujours sur les articles les plus onéreux, vous pourrez payer en quatre fois afin de ne pas trop impacter votre budget. N'oubliez pas que si vous décidez de vous abonner à Cdiscount à Volonté, vous recevrez gratuitement votre commande en seulement un jour ouvré. Tous les produits de cette sélection sont compatibles avec ce service mis en place par le site bordelais. Un essai gratuit est disponible et la première année vous sera facturée uniquement 29€ (au lieu de 39€).Dans les paragraphes qui suivent, vous trouverez une tablette tactile signée Asus, un smartphone fabriqué par Xiaomi, et un casque audio Philips. Bref, tout le nécessaire pour être connecté en permanence avec vos proches et vos centres d'intérêt. À présent, passons aux produits qui feront votre bonheur.Commençons avec la. Elle possède un écran 10.1 pouces avec une résolution de 1280 x 800 pixels. Pour ce qui est de ses composants, elle est équipée d'un processeur Mediatek MT8163B Quad Core à 1,3 GHz, 2 Go de RAM et une mémoire interne de 16 Go. Une carte micro SD peut être ajoutée. La caméra arrière possède un capteur 5 mégapixels et celle à l'avant atteint 2 mégapixels. Vous trouverez aussi les traditionnels accéléromètre, boussole ainsi que la technologie Bluetooth 4.2. La batterie 4680 mAh offre une autonomie pouvant grimper jusqu'à 11 heures. Vous pourrez aussi la transporter facilement grâce à son poids de seulement 900 grammes.Place au. Pour ce qui est de ses caractéristiques techniques, le smartphone de la marque chinoise arbore un écran 6,3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Un processeur Qualcomm Snapdragon 660 est de la partie avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. En navigation, la fluidité sera donc optimale même si en jeu, les performances ne seront pas sensationnelles. L'appareil photo dorsal est composé de deux capteurs 48 mégapixels + 5 mégapixels et celui à l'avant d'un capteur 13 mégapixels. Vous pourrez donc filmer en full HD. Enfin, la batterie 4000 mAh peut tenir pendant plus de deux jours et cette dernière est même compatible avec la Quick Charge 4.0. Un très bon smartphone à petit prix !Enfin, nous terminons sur ce. Il s'agit d'un modèle sans fil qui viendra se connecter à vos appareils en Bluetooth 4.1. Il possède une impédance de 32 Ohm, un sensibilité de 104 dB et un diaphragme de 40mm. Vous pouvez vous en servir pour écouter de la musique mais aussi pour répondre à des appels via son profil mains libres. Cet exemplaire affiche une autonomie d'environ 12 heures et la recharge se fait avec le câble USB compris dans le pack. Bien entendu, le son stéréo offert par ce casque est de très grande qualité. L'immersion sera donc optimale lorsque vous écouterez vos morceaux favoris.Notre sélection des meilleurs produits Cdiscount pour la rentrée est donc terminée. Profitez bien de vos derniers jours de vacances avec ces quelques bons plans.