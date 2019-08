🔥Bon plan Cdiscount : Imprimante laser Lexmark à 84,99€ au lieu de 229€

L'imprimante multifonctions Lexmark à 84,99€

Une imprimante multifonctions

Au lieu de son prix d'origine de 229€, laest à seulement 84,99€, soit une économie non-négligeable de 144€. Cette imprimante peut sortir 34 pages par minute, avec un processeur 1GHz et 512 Mo de mémoire, avec bien évidemment une impression recto verso monochrome.Vous pouvez être jusqu'à quatre utilisateurs sur cette imprimante laser, utilisation multiple qui est facilitée par la connectivité Ethernet, WiFi mais surtout par l'application Impression Mobile Lexmark connectée à l'imprimante. La première cartouche d'encre noire est incluse, et vous permettra d'imprimer jusqu'à 700 pages, ainsi que l'unité d'imagerie à remplacer toutes les 12000 pages.Cette imprimante laser ne vous permet pas seulement d'imprimer sinon de photocopier et numériser. Elle peut numériser directement vers l'e-mail, le réseau et vers un serveur FTP. La numérisation est fluide et peut prendre en chrge 23 pages par minute. Pour une imprimante de ce calibre, la Lexmark reste assez peu encombrante (41,5 x 36 x 35,2 cm). Elle utilise un mode d'économie d'énergie pour réduire vos dépenses.Cdiscount annonce que l'imprimante est garantie deux ans, et qu'il est possible de payer en plusieurs fois. Faites donc 4 paiements de 21,77€ sur plusieurs mois, et obtenez l'imprimante dès demain en commandant rapidement sur Cdiscount. Si vous souscrivez à la carte Cdiscount, vous obtiendrez -25% supplémentaires. Profitez-en dès aujourd'hui!