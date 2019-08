🔥 Bon plan Cdiscount : Carte micro SD Samsung EVO plus 512 Go à 69€

Stocker sur carte micro SD

Samsung EVO Plus

C'est grâce à Cdiscount que vous allez pouvoir conserver vos plus beaux souvenirs sur une simple carte micro SD. Avant d'évoquer les caractéristiques de ce produit, vous devez être tenu au courant au sujet de quelques modalités. Déjà, le site bordelais vous permet d'opter pour le paiement en quatre fois, soit 17,67€ au moment de l'achat puis 17,66€ par mois. Si vous êtes abonné au service Cdiscount à Volonté (essai gratuit puis 29€ pour la première année), votre commande sera livrée gratuitement sous un jour ouvré. Enfin, des extensions de garantie sont aussi à votre disposition sur la page de l'article.Cettepossède un espace de stockage de 512 Go. Elle peut fonctionner sur un smartphone ou une tablette et même être reliée à un ordinateur grâce l'adaptateur SD fourni. Vous pourrez y enregistrer puis lire des vidéos en 4K mais aussi une multitude de photos. La vitesse de lecture peut monter jusqu'à 100 Mo/s et la vitesse d'écriture atteint 90 Mo/s. Selon le fabricant, vous n'aurez besoin de que de 38 secondes pour transférer une vidéo de 3 Go.En plus de pouvoir accueillir un maximum de données (dont 24 heures de vidéos en 4K, 78 heures en full HD ou 150 300 photos), laest résistante aux chocs et à l'eau. Ainsi, même si l'appareil dans lequel la carte est présente fait une chute, l'intégrité de vos données ne sera pas affectée. Les champs magnétiques, les rayons X des aéroports ou encore les températures extrêmes n'auront aucune conséquence sur ce produit. La robustesse est donc définitivement au rendez-vous !Bref, laest un excellent support de stockage qui, en plus d'être pratique à utiliser, affiche une une solidité exemplaire et des performances très satisfaisantes. De plus, grâce à l'adaptateur SD, vous pourrez trier vos fichiers depuis un PC ou un Mac. Elle est pas belle la vie ?