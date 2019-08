🔥 Bon plan Cdiscount : Ultrabook Acer Swift 3 à 759€ au lieu de 1086€

326 euros d'économies sur l'ultrabook Acer Swift 3

Excellent rapport qualité/prix

Le vendeurpropose une vente flash intéressante pour le. Il est actuellement vendu au prix de(prix moyen constaté sur le site). Une belle offre qui permet donc d'économiser 326 euros sur l'achat de cet ultrabook performant.Le site permet de régler en quatre fois, moyennant quelques frais supplémentaires : l'ultrabook Acer Swift 3 revient alors à 778,15 euros, ce qui reste une belle économie de 308,03 euros ! Enfin, si la livraison à domicile est payante, le site propose unavec un délai de livraison un peu plus long.Le PC portable Acer Swift 3 est unparticulièrement performant. Il est équipé d'un1.8 GHz, qui peut atteindre 4.6 GHz en mode turbo, couplé à. Et il dispose d'un processeur graphique2 Go qui permet de jouer confortablement, même à des jeux vidéo gourmands.Côté stockage, l'ultrabook propose unet un. Son écran 16:9 Full HD (1920 x 1080 px) dispose d'un traitement anti-éblouissement et d'un filtre anti-lumière bleue, tandis que le clavier peut être rétro-éclairé. Pour plus de sécurité, l'Acer Swift 3 est équipé d'unet d'une fente de verrouillage de sécurité. Enfin, l'ultrabook proposeL'ultrabook Acer Swift 3 est un PC portable au rapport qualité/prix intéressant, qui convient à tous les types d'utilisations : de la bureautique aux jeux vidéo, en passant par le traitement multimédia.