🔥 Soldes Cdiscount : Amplificateur AV 7.2 Pioneer VSX-933 à 389€ au lieu de 434€

L'Amplificateur Pioneer dernière génération en promo

Une expérience home-cinéma

Équipé de 7 canaux d'amplification, chacun de 135W, et de la technologie, l'Ampli VSX-933 fonctionne aussi par connectivité Bluetooth et WiFi. Il peut donc se connecter aux box multimédias Google Chromecast (built-in) ou encore Apple TV via AirPlay, mais aussi directement aux plateformes de streaming de musique (Spotify, Deezer etc).Pour le reste de l'audio, on peut tout connecter à cet ampli sans avoir besoin d'intermédiaire: il supporte tous les formats audios contemporains mais aussi la connexion directe à une platine Vinyle. Pour finir, la technologie DTS Play-Fi diffuse à travers l'ampli tout type de contenu audio depuis n'importe quel périphérique compatible. En clair, l'ampli connecte différentes sources à de différentes enceintes dans la maison, le tout contrôlé depuis l'application Play-Fi. Tout cela nous montre le dévouement particulier de Pioneer à la sonorité audiophile!La sortie vidéo UltraHD combinée à une clarté du son tridimensionnelle nous promettent déjà un effet salle de cinéma à la maison, le tout garanti par une fonction "Reflex Optimizer" qui améliore la réflexion des enceintes connectées. Cette fonction crée un environnement de reproduction parfait en contrôlant et ajustant le décalage de phase. Une multitude d'options intégrées (Amazon Prime Music ou encore la Technologie Pioneer FlareConnect) sont aussi disponibles sur l'appareil.L'amplificateur est bien évidemment 3D Ready et compatible avec Blu-ray. Sans oublier, le design noir sobre de l'ampli, qui se faufile parfaitement avec les autres équipements HiFi. On applaudit la technologie "Direct energy" qui minimise la production de chaleur et d'énergie consommée. Ce petit bijou de technologie aux nombreuses options est à retrouver au plus vite sur Cdiscount!