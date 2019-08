🔥 Bon plan Cdiscount : SSD interne PNY 480Go à 49,99€ au lieu de 72,81€

Le SSD PNY pour un PC plus vif

Si votre ordinateur n'est plus aussi réactif et que vous souhaitez améliorer sa mémoire, faites une pierre deux coups en investissant dans un SSD interne . Leque propose en ce momentau petit prix de 49,99 euros offre une capacité de 480 Go. Vous aurez ainsi de quoi stocker un très grand nombre de photos, vidéos, logiciels ou tout autre fichier. Pour une utilisation standard, nul besoin d'une capacité supérieure.La vitesse de lecture du petit appareil est de 555 Mo/s pour une vitesse d'écriture de 470 Mo/s. Grâce à ces belles performances, plus besoin d'attendre lorsque vous ouvrez un fichier, votre PC réagira illico presto. Le disque dur SSD interne PNY est au format slim, il est donc fin discret. C'est un petit modèle de 2.5 pouces qui arbore une couleur noire tout en sobriété. Son interface SATA est de 6.0 Gb/s et il possède également l'ATA série de 7 broches.En commandant sur Cdiscount, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite et recevoir votre colis en point retrait ou chez vous. Cet article peut être livré 48 heures après que vous ayez passé commande. Le SSD interne de PNY est garanti 2 ans par Cdiscount et 3 ans par le fabricant. Comme d'habitude, la Team Clubic vous recommande de bien lire les conditions d'achat et de vous renseigner sur les délais de livraison avant de valider définitivement votre panier.Grâce à ce petit SSD interne, vous serez bluffé par la réactivité et la mémoire de votre ordinateur.