⚡ Bon Plan : Ultrabook HP Pavilion 14" à 549,99€ au lieu de 749€

Ultrabook HP Pavilion : plus que portable

Un Pavilion pour tous

Cette réduction a donc été mise en ligne par le site bordelais Cdiscount . Rappelons qu'un Ultrabook est un ordinateur portable très compact et donc très simple à transporter. Ce modèle possède un écran 14 pouces avec une définition full HD. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Intel Core 8250U à 1.6 GHz, une carte graphique Intel UHD Graphics 620, 8 Go de RAM et un SSD avec un espace de stockage de 256 Go.Cetest aussi équipé d'un lecteur de carte SD et pour ce qui est des interfaces, vous aurez droit à un port USB-C 3.1 Gen 1, un DisplayPort 1.2, un USB 3.1 Gen 1, un HDMI, un LAN, une prise combo casque/microphone et un autre USB 3.1 Gen 1 Sleep & Charge. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits. La batterie offre une autonomie de pratiquement 12 heures.Comme d'habitude, Cdiscount propose le paiement en quatre fois, soit 140,66€ au moment de l'achat puis 140,64€ par mois.