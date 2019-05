⚡ Bon plan : notre sélection des meilleures trottinettes électriques chez Amazon, Fnac et Darty

Découvrez nos 4 trottinettes électriques en promotion

Tout d'abord, il est important de préciser qu'une trottinette électrique ne doit pas se mettre entre toutes les mains. Certains modèles peuvent atteindre une vitesse de 30 km/h et sont généralement déconseillés au moins de 12 ans. De plus, ces engins ne sont pas encore encadrés strictement par la loi mais la réglementation changera en septembre prochain. Des amendes seront ainsi appliquées en cas d'excès de vitesse et il sera interdit de rouler sur le trottoir.Bref, vous l'aurez compris, la prudence est de mise car un accident peut vite arriver. Si vous avez bien tout cela à l'esprit, alors nous sommes prêts à vous divulguer nos bons plans du jour. Ils viennent de plusieurs sites dont Amazon Cdiscount ainsi que Darty . Comme d'habitude, nous vous encourageons à consulter consciencieusement les pages de chaque article afin de tout savoir au sujet du paiement et des frais de livraison.Ainsi, nous allons sans plus attendre vous présenter. Selon l'autonomie et la vitesse maximale, les prix vont bien évidemment varier. Vous trouverez donc des exemplaires allant de 209,99€ jusqu'à 449€ pour la plus performante. Bref, voici notre liste.Pour les utilisateurs les plus exigeants et qui veulent un maximum de vitesse, nous vous conseillons la. Elle peut monter jusqu'à 30 km/h et réaliser entre 25 et 30 kilomètres avant de tomber à court de batterie. Pour ce qui est de la, elle peut atteindre les 25 km/h et tenir entre 15 et 20 kilomètres. Elle fera tout de même largement le job. Les autres modèles sont intermédiaires mais affichent néanmoins d'excellentes performances. Roulez !