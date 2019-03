🔥 RED by SFR, Free mobile, B&YOU et Cdiscount : 4 forfaits en promo ce week-end

Faites le plein de gigas à prix mini avec ces 4 forfaits soldés

Depuis le début des soldes, nous nous efforçons de chercher et regrouper ce qui se fait de mieux en matière de soldes. Chaque jour, nous allons chercher les meilleures offres afin de vous les proposer, et éviter que vous ne passiez à côté. Pour vous aider à découvrir le produit qui pourrait vous intéresser, nous produisons aussi régulièrement des sélections organisées autour d'une thématique. L'occasion de découvrir diverses offres ayant trait à une famille de produits, ou de mettre en avant les promotions disponibles chez un marchand en particulier.Pour cette sélection, nous avons décidé de nous tourner vers un secteur qui regorge d'offres en tous genre :. En ce dernier weekend de soldes, nous vous invitons à découvrir quatre forfaits qui valent leur pesant en cacahuète.Si vous traînez régulièrement vos guêtres dans nos colonnes, et que vous connaissez un tant soit peu le fonctionnement du marché de la téléphonie mobile, vous n'êtes pas sans savoir que les opérateurs se livrent une bataille sans merci pour conquérir de nouveaux clients. Une guerre qui se livre jour après jour à grands coups de promotions et autres offres spéciales qui permettent aux consommateurs (nous), d'avoir des forfaits toujours plus garnis, sans pour autant se ruiner.Pour cette sélection, nous avons décidé de vous présenter, chez autant d'opérateurs. Des offres particulièrement intéressantes, qui portent la plupart sur des forfaits donnant accès à des appels, SMS et MMS illimités en France et dans les DOM, a une quantité d'internet mobile en 4G oscillant entre 10 et 40 Go, ainsi que des fonctionnalités utilisables lors de vos déplacement en Europe ou dans les DOM.Il faut toutefois savoir que ces mêmes forfaits ont aussi quelques contraintes, qu'il faut connaître. La plupart ne seront en effet accessibles que pour les nouveaux clients (en cas d'ouverture de ligne donc), et vous devrez bien souvent vous acquitter d'une somme (généralement 10 euros) lors de la souscription afin de recevoir votre carte SIM.Pour cette sélection, nous retiendrons tout particulièrement l'offre proposée par Free. En souscrivant auprès de cet opérateur, vous pourrez en effet bénéficier. Une fois cette période révolue, le forfait reprendra son tarif initial de 19,99 euros par mois.Autre offre très intéressantes, chez RED by SFR cette fois-ci. La branche internet de SFR a en effet décidé de nous faire profiter d'une petite offre sympathique qui vous permettra d'obtenir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur chacune de ces offres, il vous suffira de cliquer sur celle qui vous plaît le plus afin d'obtenir toutes les informations dont vous pourrez avoir besoin.Si toutefois vous souhaitez comparer les offres entre elles, vous pouvez toujours consulter notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles 2019 qui vous donnera toutes les clés pour choisir le meilleur forfait en fonction de vos besoins, et au meilleur prix bien sûr.