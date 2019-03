🔥 RED by SFR : le forfait 40 Go pour 10€ de retour jusqu'au 18/02

Une réduction qui joue les prolongations !

Une offre complète

Notez aussi que l'offre est sans engagement et que vous pouvez donc résilier quand bon vous semble. De plus, le prix restera éternellement fixé à 10€ par mois sans aucune augmentation programmée au cours de votre abonnement. Pour en terminer avec les modalités, il est important de préciser que vous devrez débourser 10€ supplémentaires au moment de passer votre commande afin d'obtenir la carte SIM.Maintenant, passons aux choses sérieuses en détaillant les spécificités de ce forfait. Pour faire rapide, il comprend les appels illimités vers les fixes et les portables en France métropolitaine comme dans les DOM (chaque appel limité à 3 heures avant coupure). Les SMS / MMS sont également illimités en France vers tous les opérateurs dans la limite de 200 destinataires par mois.Un rechargement automatique de 2€ pour 100 Mo d'internet pourra être réalisé si vous épuisez vos gigas au cours du mois. Enfin, vous serez toujours connecté à l'étranger puisque vous aurez accès aux appels, SMS et MMS illimités depuis l'Union Européenne et les DOM. Sachez aussi que 4 Go d'internet seront mis à votre disposition dans ces zones.