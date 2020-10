Vente flash : le PC gamer Lenovo Legion 15,6''FHD avec une RTX 2060 à moins de 1000€

Nous allons faire un tour chez Cdiscount pour détailler toutes les modalités importantes autour de cette commande. Tout d'abord, rappelons que la livraison à domicile est gratuite pour tous les clients. Le paiement en quatre fois est bien évidemment d'actualité avec un premier versement de 255,92€ suivi par trois échéances à 255,89€ chacune. Les adhérents au programme Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) recevront leur article chez eux plus rapidement. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

Ce PC portable Lenovo Legion dispose d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et un taux de rafraichissement à 144 Hz. Ses performances sont assurées par un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300HF cadencé à 2,4 GHz. Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 est de la partie avec 16 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Attention car le système d'exploitation n'est pas inclus.

Une telle configuration vous permettra de jouer aux titres les plus récents dans d'excellentes conditions. Cet ordinateur peut également effectuer de nombreuses tâches en même temps sans le moindre ralentissement.