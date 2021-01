Cette imprimante laser Brother est à prix cassé chez Boulanger

En parallèle de son ROG Flow X13, ASUS profite du CES pour présenter toute une gamme renouvelée de PC portables gaming aux formats plus traditionnels. Le Strix SCAR 17 et son écran 360 Hz, le plus rapide du marché, y figure en modèle de choix. La série est complétée par un petit frère de 15 pouces, mais aussi deux alternatives : les Strix G15 et G17, un peu plus abordables.