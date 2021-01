La tablette tactile Samsung Galaxy Tab S5e moins chère de 50€ chez Boulanger

Partons chez Boulanger pour profiter de l'offre actuellement en vigueur. L'enseigne française effectue la livraison à domicile gratuitement pour tout le monde. Le retrait en magasin peut également être sélectionné. Vous pouvez aussi opter pour le paiement en plusieurs fois. De plus, il est parfaitement possible de changer d'avis en renvoyant la tablette au cours de 15 premiers jours. Pour ce qui est de la garantie, elle est valable pendant deux ans.

La Samsung Galaxy Tab S5e affiche un écran Super AMOLED somptueux avec une diagonale de 10,5 pouces et une définition de 2560 x 1600 pixels. C'est un vrai régal pour les yeux ! À l'intérieur de l'appareil, un processeur Snapdragon 670 est de la partie avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD).

Dans l'ensemble, la navigation se fera sans le moindre ralentissement sur l'interface et au moment de passer d'une application à une autre. Elle conviendra à certains jeux mais des concessions seront nécessaires sur les graphismes en 3D.