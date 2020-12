La tablette Huawei MatePad Pro avec un clavier et un stylet à bon prix pour Noël !

Après avoir évoqué l'offre de Boulanger, passons aux caractéristiques de la tablette.

Présentée au grand public en février 2020, la MatePad Pro est équipée d'un écran LED IPS multitouch de 10,8 pouces (avec une définition de 2560 x 1600 pixels), d'un processeur Kirin 990, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go via carte microSD) et d'une batterie de 7250 mAh (lui permettant d'assurer une autonomie maximale de 12 heures).

La tablette dispose d'une surcouche logicielle EMUI 10 et ne possède pas les applications et les services Google.

Concernant la photo, on retrouvera une caméra frontale de 8 MP et une caméra arrière de 13 MP.