Huawei lance la MatePad Pro : une tablette séduisante sous Android à partir de 549€

Une tablette haut de gamme séduisante

Un logiciel prêt pour le multitâche

Lors d'une conférence en partie dédiée au Mate Xs , le nouveau smartphone à écran pliable de Huawei, le constructeur a également levé le voile sur toute une gamme d'appareils nouvelle génération parmi lesquels ce MatePad Pro s'affiche avec panache.Déjà présentée en Chine le mois dernier, la MatePad Pro permet à Huawei de monter en gamme de façon significative sur le marché des tablettes.Doté d'un grand écran LCD 10,8 pouces (2560 x 1600 pixels) couvrant plus de 90% de la surface avant, la MatePad Pro jouit en outre de bordures très fines — de 4,9 mm seulement, contre 8 mm pour un iPad Pro. L'écran est percé dans l'angle supérieur droit afin de loger un appareil photo 8 mégapixels.Animé par un SoC Kirin 990 et entre 6 et 8 Go de RAM, la tablette est aussi compatible 5G (selon les éditions). Son écran échappe toutefois à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz — ce qui lui aurait été bien utile pour légitimer la présence (en option) d'un stylet aux 4 096 points de pression. Stylet qui, comble du hasard, peut être rechargé en se fixant magnétiquement sur la tranche de l'appareil.Côté autonomie enfin, l'endurance de l'appareil sera assurée par un accu de 7 250 mAh rechargeable à 40 W, ou sans fil à 27 W.Misant à fond sur la productivité avec son nouveau produit, Huawei a tenté de rassurer sur l'absence des applications et services Google sur la MatePad Pro. Outre la possibilité d'adjoindre un stylet à l'expérience, EMUI 10 prendra également en charge un support clavier magnétique propice au traitement de texte.La surcouche du constructeur permet aussi d'ouvrir deux applications simultanément et ainsi de partager l'écran en deux pour plus d'efficacité. Comme sur iPadOS, il est également possible d'ouvrir une troisième application qui restera flottante.La nouvelle tablette Huawei sera disponible en Europe au mois d'avril prochain. Elle se négociera à partir de 549€ dans sa version Wi-Fi 6/128 Go, et grimpera jusqu'à 949€ pour la version 5G 8/512 Go. Le stylet s'affiche pour sa part à 99€, et le clavier magnétique à 129€.