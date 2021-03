Vente flash Amazon : le OnePlus Nord (5G) tombe à un prix jamais vu encore

Le OnePlus Nord est un smartphone milieu de gamme développé par la célèbre marque. Il possède pourtant bon nombre de caractéristiques techniques que l'on retrouve bien plus souvent dans les modèles premium à commencer par son écran 6,4 pouces de technologie AMOLED, qui propose une luminosité améliorée et des contrastes infinis. Cette dalle offre également un taux de rafraichissement 90 Hz pour une meilleure fluidité dans les interfaces mais aussi dans les jeux vidéo.

A l'intérieur on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 765G et 8 Go de RAM qui apportent une vraie puissance de feu pour toutes vos applications. Ce processeur apporte également au OnePlus Nord la connectivité 5G, qui vous permet de profiter de débits bien plus rapides dans les zones couvertes. 128 Go de stockage complètent la fiche technique et vous permettent de télécharger les contenus que vous souhaitez sans vous soucier de la place restante sur votre smartphone.

Parlons maintenant photo. Le OnePlus Nord propose quatre capteurs dont un principal de 48 mégapixels, mais aussi un objectif ultra-grand angle, un mode macro et un capteur de profondeur pour améliorer la qualité de vos portraits. A l'avant un capteur 32 mégapixels est chargé de magnifier vos selfies mais aussi vos appels vidéo.