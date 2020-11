L'excellente tablette Huawei MediaPad M5 lite passe à moins de 190€ chez Electro-dépôt

Cette promotion est une exclusivité Web chez Électro Dépôt. L'enseigne peut livrer gratuitement à domicile mais certaines villes ne sont pas éligibles à ce produit. Le retrait en magasin via le "click and collect" est également possible. Le paiement en trois fois est d'actualité sur cet article (soit un premier versement de 66,07€ suivi par deux échéances de 63,33€). La garantie est valable pendant deux ans.

La Huawei MediaPad M5 Lite arbore un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Les spécificités techniques renferment un processeur Kirin 659 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible via microSD).

En terme de performances pures, cela se traduit par une fluidité exemplaire sur toutes les applications et sur l'interface. Des concessions graphiques sont de mise sur les jeux vidéo gourmands en ressources mais la tablette s'en sort globalement très bien, surtout à un tel prix.