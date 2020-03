Promotion Pack montre connectée Huawei Watch GT 2 + Freelace

Huawei au top de sa forme

Quand la musique est bonne

Vous pouvez acheter ce pack en passant par le programme « Acheter sur Google ». Ensuite, c'est Boulanger qui prendra la relève pour la vente puis l'expédition. La livraison à domicile est bien évidemment gratuite et le retour dans un délai de 15 jours ne vous sera pas facturé. Les modalités sont déjà derrière nous, alors passons tout de suite au contenu de ce bundle qui renferme deux beaux objets.Tout d'abord, nous découvrons avec plaisir la Huawei Watch GT 2. Cet exemplaire possède un écran Amoled 1.39 pouces avec une résolution en 454 x 454 pixels. En plus de donner l'heure, cette montre connectée vous permettra d'accéder à de nombreuses informations en temps réel comme la météo et les actualités. Elle suivra aussi vos performances sportives ou encore votre rythme cardiaque. Notons aussi la présence d'un GPS de bonne facture. Enfin, l'autonomie atteint facilement une semaine complète, ce qui est exceptionnel pour une montre de ce type.Les écouteurs Freelace profite de leur côté d'un design extrêmement fin et d'une durée de vie d'environ 18 heures. L'expérience sonore sera vraiment optimale avec ce produit très agréable à prendre en main. Grâce à sa mémoire de forme, le câble pourra toujours être rangé facilement. Autre bon point, les écouteurs détecteront automatiquement s'ils sont utilisés ou non. Cela leur permettra de se mettre en veille immédiatement quand vous décidez de ne plus écouter de la musique.Bref, ce pack devrait ravir les amoureux de nouvelles technologies. Les équipements connectés compris viendront s'ajouter à votre smartphone et rien ne pourra plus vous arrêter. C'est à vous de saisir cette bonne affaire sans attendre !