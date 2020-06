French Days : prix cassé sur le Huawei MateBook D 15 à moins de 550€

Une fois encore, nous partons pour les rayons virtuels d'Amazon. Il est donc temps d'évoquer les modalités essentielles sur cet appareil. Nous pouvons par exemple citer la livraison à domicile gratuite (en France métropolitaine) et la possibilité de récupérer le colis en point retrait sans frais supplémentaires. Pour ce qui est de la garantie, elle est valable pendant deux ans. Vous pouvez même choisir de souscrire à une extension de deux ans pour protéger votre PC des dommages accidentels contre 52,19€.

Ce Huawei MateBook D est équipé d'un écran FullView de 15,6 pouces avec une définition en Full HD. Pour sa configuration, nous retrouvons un processeur AMD Ryzen 5 3500U, une carte graphique AMD Radeon Vega 8, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go via SSD. Le tout fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 10. Les performances sont plutôt bonnes puisque vous pourrez à la fois jouer aux derniers jeux vidéo en date et travailler sans être victime du moindre ralentissement.