L’appli La Redoute mode et maison, le shopping depuis votre canapé

Pour accéder à l'immensité du catalogue La Redoute, plus besoin de tourner les centaines de pages de la version papier. Le groupe originaire de Roubaix est tourné aujourd'hui plus que jamais dans l'univers numérique et vous propose une excellente appli pour vous permettre de retrouver les dernières tendances directement au creux de la main, sans quitter votre canapé.

Les plus grandes marques de vêtements sont disponibles en quelques clics comme Nike, Adidas Original ou Lacoste, Undiz et pour les plus petits Verbaudet, Petit Bateau. La Redoute Collection vous permet également de profiter des dernières tendances en matière d'habillement, et ce à un prix toujours juste.

Votre intérieur est également à l'honneur avec La Redoute Intérieurs, une sélection de meubles et d'objets déco spécialement conçus par les designers maisons de l'enseigne qui vous proposent leur savoir-faire pour un intérieur contemporain, lumineux et toujours à votre image.