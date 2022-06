Fête des pères : profitez d’Office 2021 Pro Plus à partir de 12,99€ !

Godeal24 ne se contente pas de vous proposer les meilleurs prix sur Microsoft Office. Le site e-commerce vous permet également de mettre à jour un ou plusieurs PC en optant pour une licence Windows 10 et même le tout dernier système d'exploitation de Microsoft, Windows 11.

Les deux derniers OS de Microsoft proposent une expérience repensée et améliorée pour une navigation plus fluide et un accès toujours plus aisée à vos fichiers, vos apps et vos services en ligne. Windows 10 et Windows 11 vous proposent d'ailleurs un accès au Windows Store, la boutique en ligne de l'entreprise qui vous permet d'installer rapidement et simplement de très nombreux logiciels pour votre PC et améliorer votre productivité ou tout simplement vous divertir seul ou en famille.

Avec ces licences Windows 10 et Windows 11 à tout petit prix, vous pouvez aussi et surtout mettre à jour votre PC rapidement et profiter des toutes dernières fonctionnalités offertes par Microsoft mais aussi des derniers correctifs de sécurité, pour une machine au fonctionnement optimal et protégée des différentes menaces qui peuvent vous cibler une fois connectés sur le web.

De plus, acheter une licence Windows 10 pour votre PC vous permet de mettre ensuite à jour gratuitement votre machine vers Windows 11. En effet, Microsoft propose à tous ces utilisateurs de passer à la nouvelle version sans débourser un centime. Profitez du prix très bas proposé pour Windows 10, à partir de 7,40€ seulement pour une licence unique, puis ensuite démarrez la mise à jour vers Windows 11 gratuite pour profiter d'un système d'exploitation récent et moderne, pour un cout de moins de 10 euros. Seul Godeal24 peut vous proposer une mise à jour aussi rentable de votre vénérable PC !