Votre Mac rame? Ce logiciel est incontournable !

Depuis près d'un quart de siècle maintenant, Intego se donne la belle mission d'aider ses millions d'utilisatrices et utilisateurs à optimiser leur Mac. Un appareil des plus modernes et à la pointe, mais qui ne dédaigne jamais une aide aussi bienvenue que celle de Washing Machine X9. Tout d'abord, Intego s'attaque à ce qui de fortes chances de faire ramer davantage votre machine, à savoir les fichiers indésirables. En plus de mettre en péril votre cybersécurité, Intego se charge pour vous de les repérer et les faire filer droit vers la corbeille. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à une interface très intuitive, vous gardez toujours la main sur l'activité de Washing Machine X9.

La suppression des doublons, qui est monnaie courante chez bon nombre d'entre nous, est également une tache rendue aisée grâce à Intego. De quoi bénéficier, en moyenne, de 3 Go d'espace en plus, de 3x plus de réactivité pour les app' et 30% de rapidité supplémentaire pour votre Mac. Et, une fois encore, grâce au mois de délai de garantie accordé, vous avez largement le temps de constater les nets progrès obtenus avec l'apport d'Intego.