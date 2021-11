Disney+ lance une offre immanquable à seulement 1,99€ le premier mois !

Afin d'attirer de nouveaux spectateurs, Disney+ a décidé de sortir l'artillerie lourde en cassant le prix de son abonnement pour un mois.

Ainsi, jusqu'à ce dimanche 14 novembre 2021 inclus, la version française de la plateforme de vidéos à la demande essentiellement consacrée à l'univers Disney propose à de nouveaux clients de souscrire à un abonnement d'un mois au prix de 1,99 euro. En profitant de cette offre, les nouveaux abonnés pourront faire une économie non négligeable de 7 euros puisque le même abonnement est proposé en temps normal à 8,99 euros.

Dans ses conditions, Disney+ informe que l'offre est aussi valable pour les anciens utilisateurs dont l'abonnement est actuellement inactif et qui souhaitent se réabonner, âgés de 18 ans ou plus et résidant en France. Un mode de paiement valide est requis pour profiter de l'offre. Et la résiliation de l'abonnement est possible avant la fin du premier mois d'abonnement.