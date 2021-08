Xiaomi Mi Note 10 lite : un des meilleurs rapport qualité prix du marché

Comme toujours, nous débutons ce petit tour d'horizon en faisant le point sur les modalités actuellement en vigueur chez Amazon. L'e-commerçant américain s'occupera de tout en assurant la livraison gratuite à domicile ou en point retrait pour l'ensemble de ses clients. Autre bon point, la garantie de base sur ce produit est valable pendant deux ans et des assurances complémentaires se tiennent à votre disposition. Par exemple, la protection face aux dommages accidentels par Allianz est à 33,35€ pour un an ou 58,01€ pour deux années complètes.

Aussi, en passant par Amazon Prime (essai offert puis 5,99€/mois ou 49€/an), votre Xiaomi Mi Note 10 Lite sera livré plus rapidement et vous pourrez demander le règlement en quatre fois sans frais. Via cette méthode de paiement, vous devrez débourser 62,25€ par mensualité. Enfin, les traditionnels avantages du service par abonnement comme des remises exclusives et l'accès aux plateformes Prime Video ou Amazon Music sont de la partie.